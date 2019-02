Kannemann lamenta chances perdidas pelo Grêmio e reclama de pênalti

Após o empate sem gols com o Brasil de Pelotas pelo Estadual, o zagueiro Kannemann reclamou de penalidade em um lance de escanteio no primeiro tempo. O Grêmio manteve a invencibilidade no Estadual com cinco vitórias e dois empates.

“Acho que foi pênalti, eu queria arrancar e ele me puxou para trás com os dois braços. Mas é uma briga de área”, comentou.

Por outro lado, o argentino lamentou as oportunidades desperdiçadas pela equipe gremista durante a partida. Esse foi o primeiro jogo na temporada que o Grêmio não fez gols.

“Foi um jogo difícil, perdemos duas situações de gol, o goleiro deles foi muito bem. Eles tiveram apenas bola parada. Mas foi um jogo complicado, muito travado”, analisou.

O elenco do Grêmio volta aos treinos na terça-feira no período da tarde no CT Luiz Carvalho. A próxima partida do Tricolor Gaúcho está programada para o dia 25, segunda, contra o Veranópolis, às 20h (de Brasília), na Arena, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.