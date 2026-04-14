Com um a menos, Grêmio bate Deportivo Riestra na Sul-Americana e quebra jejum

Na noite desta terça-feira, com um a menos, o Grêmio venceu o Deportivo Riestra, da Argentina, por 1 a 0 na Arena do Grêmio, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O gol do jogo foi marcado pelo belga Francis Amuzu.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!
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— Grêmio FBPA (@Gremio) April 14, 2026
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Situação da tabela
Com a quebra do jejum de cinco jogos seguidos sem vencer, o Grêmio tem três pontos e ocupa o segundo lugar do Grupo F. Já o time argentino, com um ponto, é o lanterna.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪⚫ GRÊMIO 1 x 0 DEPORTIVO RIESTRA ⚫⚪⚫
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 2 (Grupo F)
🏟️ Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
⚽Francis Amuzu, aos 42 do 2ºT (Grêmio)
Como foi o jogo
O Grêmio manteve o controle das ações durante todo o jogo, com 82% de posse de bola. Mesmo assim, a equipe gremista teve muita dificuldade em furar o bloqueio da equipe argentina e chegou com perigo em chutes de fora da área.
Aos dois minutos do segundo tempo, Nardoni foi expulso ao dividir com Watson e acertar a cara do jogador rival com o pé. Mesmo com um a menos, os gaúchos marcaram o gol da vitória aos 42 minutos, quando Enamorado fintou dois marcadores na direita e serviu Amuzu, que chegou batendo com força para abrir o placar.
Próximos jogos
🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵
⚔️ Jogo: Cruzeiro x Grêmio
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
⚫⚪Deportivo Riestra⚪⚫
⚔️ Jogo: Talleres x Deportivo Riestra
🏆 Competição: Campeonato Argentino - Rodada 15 (Apertura)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)