Apostas

Com um a menos, Grêmio bate Deportivo Riestra na Sul-Americana e quebra jejum

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por SILVIO AVILA / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/04/2026 às 20:58

Na noite desta terça-feira, com um a menos, o Grêmio venceu o Deportivo Riestra, da Argentina, por 1 a 0 na Arena do Grêmio, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O gol do jogo foi marcado pelo belga Francis Amuzu.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação da tabela

Com a quebra do jejum de cinco jogos seguidos sem vencer, o Grêmio tem três pontos e ocupa o segundo lugar do Grupo F. Já o time argentino, com um ponto, é o lanterna.

📋 Resumo do jogo 

🔵⚪⚫ GRÊMIO 1 x 0 DEPORTIVO RIESTRA ⚫⚪⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 2 (Grupo F)
🏟️ Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)
Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽Francis Amuzu, aos 42 do 2ºT (Grêmio)

Como foi o jogo 

O Grêmio manteve o controle das ações durante todo o jogo, com 82% de posse de bola. Mesmo assim, a equipe gremista teve muita dificuldade em furar o bloqueio da equipe argentina e chegou com perigo em chutes de fora da área.

Aos dois minutos do segundo tempo, Nardoni foi expulso ao dividir com Watson e acertar a cara do jogador rival com o pé. Mesmo com um a menos, os gaúchos marcaram o gol da vitória aos 42 minutos, quando Enamorado fintou dois marcadores na direita e serviu Amuzu, que chegou batendo com força para abrir o placar.

Próximos jogos

🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Grêmio
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

⚫⚪Deportivo Riestra⚪⚫

⚔️ Jogo: Talleres x Deportivo Riestra
🏆 Competição: Campeonato Argentino - Rodada 15 (Apertura)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)

Conteúdo Patrocinado