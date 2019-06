Grêmio deve contar com as voltas de Alisson, Cortez e Maicon para pegar o Fortaleza

Após a derrota para o Bahia, o elenco do Grêmio retornou aos treinos nesta segunda-feira no CT Luiz Carvalho visando o jogo de sábado contra o Fortaleza, às 19h00 (de Brasília), no Estádio Centenário, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Suspenso, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba desfalca o Tricolor Gaúcho no confronto do final de semana.

O lateral-esquerdo Bruno Cortez, que se recupera de uma lesão muscular, correu ao redor do gramado. Caso tenha condições, o jogador retoma a titularidade. Já o meia Luan que sofreu um estiramento treinou com bola em separado.

Por outro lado, o volante Maicon e o atacante Alisson ficaram fazendo trabalhos de preparação física e devem estar à disposição para enfrentar o time comandado por Rogério Ceni. Os titulares primeiramente ficaram na academia e depois fizeram corridas.

Nesta terça-feira, o plantel gremista treina, às 15h30 (de Brasília), novamente no CT. Em sete rodadas do Brasileirão, o Grêmio somou cinco pontos e está na zona do rebaixamento.