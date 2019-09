Bahia vence, mantém Grêmio no Z4 e divide liderança do Brasileirão

O Bahia está entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Tricolor venceu o Grêmio por 1 a 0 em Pituaçu e chegou aos 13 pontos na competição, mesmo número de Flamengo e Palmeiras (que ainda joga na rodada e teve a vitória sobre o Botafogo temporariamente suspensa pelo STJD). O Mais Querido segue com 100% de aproveitamento como mandante com Roger Machado.

O gol de pênalti marcado por Fernandão deu sequência ao calvário gremista no Brasileirão. A equipe de Renato Gaúcho soma apenas cinco pontos e ocupa a 18ª colocação, na zona de rebaixamento.

Bahia e Grêmio voltam a jogar no próximo sábado, pela 8ª rodada da Série A. O time gaúcho encara o Fortaleza às 19h (de Brasília), no Centenário. O Tricolor entra em campo às 19h30 para enfrentar o Ceará, no Castelão.

No duelo entre Roger Machado e Renato Portaluppi, que sucedeu o adversário no Grêmio, o futebol vistoso, característica dos dois times, ficou de lado no primeiro tempo. Com muita marcação em Pituaçu, as duas equipes pouco criaram.

Douglas Friedrich fez uma intervenção logo no começo da partida, ao sair do gol e evitar a arrancada de Montoya. Depois, aos 33, evitou o gol de Pepê, em um chute de dentro da grande área, mas foi só o que os dois times puderam produzir.

Na etapa final, porém, o duelo ganhou emoção logo no início. Aos sete minutos, Artur recebeu no ataque, cortou a marcação e finalizou, mas a bola bateu na mão de Pedro Geromel. O árbitro marcou pênalti e amarelou o zagueiro gremista. Na cobrança, Fernandão mandou para as redes.

O Grêmio tentou pressionar pelo empate. Com 15 jogados, Montoya aproveitou sobra na área e finalizou forte, mas Gregore se atirou na bola e salvou em cima da linha. Três minutos depois, o Tricolor respondeu com cabeçada de Fernandão, que foi pela linha de fundo.

Nos minutos finais, o Bahia quase ampliou. Aos 40, a defesa do Grêmio fez mais uma lambança e a bola sobrou para Ramires, que arriscou, mas Paulo Victor fez a defesa. Por fim, aos 42, Arthur Caíke chutou e quase anotou seu gol.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 GRÊMIO

Local: Estádio Pituaçu, em Salvador-BA

Data: 01 de junho (Sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa-PA)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Helcio Araujo Neves(PA).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN) auxiliado por Thiago Duarte Peixoto (SP) e Flávio Gomes Barroca (RN)

Público: 26.930 pagantes

Renda: R$ 388.136,00

Cartões amarelos:Artur (Bahia); Pedro Geromel e Juninho Capixaba (Grêmio)

GOL

BAHIA: Fernandão (9/2T)

BAHIA: Douglas; Nino, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto, Elton (Flávio); Elber (Artur Caike), Artur e Fernandão (Ramires)

Técnico: Roger Machado

GRÊMIO: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Rodrigues e Juninho Capixaba (Patrick); Michel, Thaciano e Jean Pyerre; Montoya (Diego Tardelli), Felipe Vizeu (André) e Pepê.

Técnico: Renato Portaluppi