Um torcedor do Internacional publicou uma foto com Maicon, capitão do Grêmio, comprando caixas de leite para uma mulher que pedia ajuda em uma loja de conveniência de um posto de gasolina próximo ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Em menos de 24 horas, a postagem no Facebook já tem 21 mil curtidas e mais de sete mil compartilhamentos.

“Tinha que ver o sorriso da senhora depois que o Maicon foi embora. Achei muito emocionante porque não tinha ninguém olhando. Era eu, ele, a caixa e a senhora. Não estava fazendo por mídia” revelou Guilherme Kury, morador de Eldorado do Sul e autor da foto do jogador do Grêmio, ao portal GaúchaZH.

De imediato, Guilherme enviou a foto que a um grupo de amigos no Whatsapp. Seus colegas acharam que o registro do momento de caridade de Maicon valeria uma postagem nas redes sociais, encorajando-o a publicar a foto no Facebook e no Instagram.

“Não tinha noção. Eu sou bombeiro voluntário aqui na minha cidade e faço isso para mim, não para os outros, então sei exatamente o que estava passando na cabeça dele. Uma forma de agradecer por tudo que ele tem passado. Não fiz isso por marketing, nem mídia. Até porque não ganho nada com isso e nem quero. Só queria mostrar mesmo para as pessoas que a rivalidade existe sim, mas todo mundo tem um lado humano” comentou Guilherme.