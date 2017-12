Felipão acha que Renato Gaúcho “jogou mais” que Cristiano Ronaldo

O técnico Renato Gaúcho e o atacante Cristiano Ronaldo serão adversários na decisão do Mundial de Clubes 2017. Para o experiente técnico Luiz Felipe Scolari, o brasileiro do Grêmio foi melhor como atleta do que o português do Real Madrid, tese sustentada pelo próprio ex-jogador.

No último mês de outubro, Renato Gaúcho se disse superior a Cristiano Ronaldo. Questionado sobre o assunto, Felipão deu sua opinião em entrevista à ESPN Brasil. “Eu acho que o Renato jogou mais, mas o Ronaldo é mais goleador”, declarou o técnico pentacampeão.

Luiz Felipe Scolari conhece bem Cristiano Ronaldo. O treinador brasileiro comandou a seleção portuguesa de 2003 a 2008 e, com o atacante português no elenco, alcançou a semifinal da Copa do Mundo 2006 e terminou com o vice-campeonato da Eurocopa 2004.

O autoconfiante Renato Gaúcho, com passagem pela Seleção Brasileira, brilhou por clubes como Grêmio, Flamengo, Fluminense e Cruzeiro. Já Cristiano Ronaldo, astro do Real Madrid, rivaliza com Lionel Messi nos prêmios de melhor do mundo da Fifa.

Admirador do ex-jogador brasileiro, Felipão lembrou ainda sua última passagem pelo Grêmio, em 2015. “Aquele trabalho foi começado e o Renato, felizmente, com sua qualidade e estilo, montou tudo isso”, comentou o técnico, sem clube desde que deixou o chinês Guangzhou Evergrande.

Discussões à parte, o técnico Renato Gaúcho e o atacante Cristiano Ronaldo se encontrarão na briga pelo título mundial de clubes. Às 15 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Zayed Sports City, Grêmio e Real Madrid brigam pela cobiçada taça.