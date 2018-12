Em último treino do ano, Grêmio perde Jean Pyerre por lesão

Neste sábado, o Grêmio fez sua última sessão de treinamentos do ano, no CT Luiz Carvalho. Mais uma vez, Renato Gaúcho não pôde contar com o jovem Jean Pyerre, que sentiu dores na panturrilha, titular nos últimos jogos do Imortal. Dessa forma, o atleta será desfalque diante do Corinthians no domingo, na Arena do Grêmio.

Na primeira parte do treino, Renato fechou as atividades. Quando já acontecia o recreativo, a imprensa pôde estar presente. Para o lugar do jovem, Cícero ou Douglas estão cotados, mas o treinador ainda não confirmou.

Veja também: Cortez avalia o ano do Grêmio e comemora permanência de Renato Gaúcho

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Pedro Geromel está de fora do duelo, e sequer participou do rachão. O zagueiro deve ser liberado para férias. Marcelo Oliveira vai compor a dupla de zaga com Kannemann. Assim, o provável Tricolor terá: Paulo Victor; Léo Moura, Kannemann, Marcelo Oliveira e Cortez; Michel, Matheus Henrique (Maicon); Ramiro, Cícero (Douglas) e Everton; Jael.

Com 63 pontos, o Grêmio é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e receberá o Timão em sua casa às 17h00 (horário de Brasília) para confirmar a posição e a vaga na fase de grupos da próxima edição da Libertadores da América.