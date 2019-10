“É muito mais fácil destruir do que construir”, diz Renato após empate

O Grêmio construiu boas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu bater o Corinthians, empatando por 0 a 0 no duelo realizado na Arena de Porto Alegre, neste sábado, e válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Eu gostei da equipe hoje, mas é muito mais fácil no futebol você destruir do que construir. Não conseguimos furar o bloqueio do Corinthians. Corinthians é bem treinado, se defende muito e muito bem. Nós tentamos de todas as formas. Não conseguimos êxito para fazer o gol. Não é fácil jogar contra o Corinthians. Eu gostei da equipe. Faltou o gol. O gol não saiu”, disse Renato Gaúcho.

Com o resultado, o Grêmio foi aos 35 pontos e manteve na oitava colocação, a sete pontos do próprio Corinthians, primeiro time no G4, zona cobiçada por Renato Gaúcho para sua equipe.

“Sem fazer meta. Lógico que queria estar no G4, mas é compreensível pelo que o Grêmio vinha jogando em três competições. O Grêmio está aí. Com essa rodada, a gente se distanciou, mas ainda tem o G6, objetivo é o G-4, sim”, afirmou.

“A gente vai continuar lutando. Se não der no G-4, vamos chegar ao G-6 com certeza. Faltam muitas rodadas, muita coisa pode acontecer. Eu não faço contas. O Brasileiro é longo”, completou.

O Grêmio busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, quando o recebe o Ceará, no Estádio Centerário, em Caxias do Sul. A Arena estará indisponível por conta do show da banda “Iron Maiden”.