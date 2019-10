Corinthians empata com o Grêmio e se mantém invicto no segundo turno

O Corinthians teve o seu embalo no segundo turno do Campeonato Brasileiro freado, mas obteve um bom resultado na noite deste sábado. Jogando contra o Grêmio na Arena, em Porto Alegre, a equipe de Fábio Carille mostrou consistência defensiva, segurou o ataque gaúcho e empatou por 0 a 0, em duelo válido pela 23ª rodada.

Com o resultado, o Timão perde os 100% de aproveitamento no returno, vai aos 42 pontos, a dois do Santos, que ganhou do Vasco, e segue na quarta colocação, mas vê o São Paulo (39) encostar na luta pelo G4. O Grêmio, por sua vez, amarga a segunda partida sem vitória, chega aos 35 pontos e ocupa a oitava colocação.

O Corinthians volta aos gramados pelo Brasileiro na próxima quinta-feira, quando recebe o Athletico-PR, na Arena, ás 19h15 (de Brasília). Um dia antes, às 21 horas (de Brasília), o Tricolor Gaúcho enfrenta o Ceará, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Corinthians começa bem, mas cai de produção e se segura

Assim como no duelo contra a Chapecoense, o Corinthians imprimiu um ritmo intenso no começo da partida e até dominou o Grêmio, criando boas tramas através de triangulações. Na primeira, Mateus Vital apareceu pelo lado direito e finalizou na rede pelo lado de fora. Em seguida foi a vez de Fagner passar por Luan e Kannemann, invadir a área e bater por cima.

Aos poucos, o Timão foi perdendo o gás, viu os mandantes tomaram o controle e mudou o foco para os contra-ataques, mesmo com dificuldades no toque de bola. O Grêmio, entretanto, sofria para furar a defesa alvinegra e teve como saída arriscar de fora da área em chutes de Luan e Alisson, facilmente defendidos por Cássio.

Em um verdadeiro duelo de ataque contra defesa, o Corinthians colocou seus 11 jogadores na retaguarda, não voltou a oferecer perigo à meta de Paulo Victor e os donos da casa, se aproveitando disso, passaram a penetrar na área para finalizar suas jogadas. Foi desse modo que André parou em Cássio e Luan exagerou na força.

Com nova postura, Timão se comporta melhor e leva um ponto

O Timão alternou a postura na volta do intervalo, adiantou a linha de marcação e conseguiu neutralizar, momentaneamente, o ímpeto do Grêmio, que parou de construir boas jogadas em sequência. Com uma partida mais cadenciada, Fábio Carille decidiu sacar Clayson e apostar em Mauro Boselli, enquanto Renato trocou André por Tardelli.

A substituição deu ao Corinthians um maior poder ofensivo, tanto é que o camisa 17 colocou Paulo Victor para trabalhar no primeiro lance, em cabeçada, e abriu espaço para Fagner tabelar com Pedrinho e finalizar para mais uma intervenção do arqueiro. O Grêmio respondeu com Everton, que saiu na cara do gol após pixotada de Sornoza e chutou para fora atrapalhado pela presença providencial de Manoel.

Ciente da necessidade uma vitória em casa para entrar no G6, o time de Renato Gaúcho foi para o tudo ou nada, pressionou e encurralou os alvinegros no campo de defesa. Coube ao Corinthians, que até mostrou ambição em algumas investidas ao ataque, manter sua consistência defensiva, segurar o rival e arrancar um valioso empate em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0X0 CORINTHIANS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 5 de outubro de 2019, sábado

Horário: 19h00 (de Brasília)

Público total: 16.542 pessoas

Renda: R$ 554.822

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Maicon, Everton e Matheus Henrique (GRE). Sornoza e Cássio (COR)

GRÊMIO: Paulo Victor; Léo Moura (Pepê), David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon (Thaciano), Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; André (Diego Tardelli)

Técnico: Renato Gaúcho

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf e Sornoza; Pedrinho, Vital (Janderson) e Clayson (Boselli); Vagner Love (Jadson)

Técnico: Fábio Carille