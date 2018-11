Conmebol surpreende e antecipa decisão do caso Gallardo

A Conmebol confirmou na noite desta quinta-feira que o julgamento sobre o caso do técnico Marcelo Gallardo que inicialmente estava programado para o sábado será nesta sexta, às 11 horas (de Brasília), em Luque, no Paraguai. O treinador estava suspenso e descumpriu a determinação da entidade ao se comunicar com o auxiliar via rádio e descer no vestiário no intervalo do jogo de volta da semifinal da Libertadores.

Os dirigentes gremistas precisaram correr contra o tempo e vão embarcar em avião fretado, às 08 horas, desta sexta. Por causa da antecipação existe um pessimismo por parte do departamento jurídico do Grêmio.

Caso consiga a reversão de pontos, o Tricolor Gaúcho joga o primeiro jogo da final no dia 10 de novembro, sábado, contra o Boca Juniors, na Bombonera. O segundo confronto seria realizado no dia 24, na Arena.

