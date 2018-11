Direção do Grêmio se mostra confiante em decisão favorável da Conmebol

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, concedeu nesta quinta-feira entrevista para comentar sobre o pedido do clube de reversão dos pontos contra o River Plate, na partida de volta da semifinal da Libertadores da América. Ele se mostrou otimista em garantir vaga na final da competição.

Foi apresentado provas de imagens e áudio mostrando a presença do técnico Marcelo Gallardo que estava suspenso pela entidade. O julgamento foi marcado para esse sábado, às 13h30 (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

“Com muita segurança, não vejo, tecnicamente, como não ser acolhido o nosso enquadramento jurídico. Também tenho que dizer para a torcida que não estamos garantidos, pois, não temos o controle sobre a decisão. Estou dizendo que juridicamente estamos seguros da matéria e tipificação, mas não conheço a cabeça, o raciocínio e o comportamento dos julgadores”, comentou.

Durante a coletiva chegou o relatório do delegado da partida que endossa os fatos mostrados pelo departamento jurídico do Grêmio.

“Diretor técnico do River, Marcelo Gallardo, no intervalo, ingressou no vestiário, mesmo suspenso. Tentamos ingressar, mas, porém, os seguranças impediram a entrada na porta fechada. Na reunião prévia com a Conmebol, havia sido avisado que ele não podia participar”, afirmou em trecho lido pelo mandatário gremista.

Por último, caso o recurso não seja aceito, o Grêmio analisa a possibilidade de recorrer em instâncias internacionais. A decisão do final de semana fará o clube analisar o procedimento que deve seguir.