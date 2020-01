Sonho do Corinthians, Michael pode ser negociado com o México

O Corinthians tem Michael como o principal alvo para reforçar seu ataque. No entanto, o Timão evita entrar em um leilão pelo jogador e sabe que terá concorrentes na disputa pelo destaque do Esmeraldino. Nesta sexta-feira, o diretor de futebol Túlio Lustosa revelou que um clube mexicano procurou a equipe do Centro-Oeste, avisando que poderia pagar a multa para contar com o atleta.

De acordo com o dirigente, os clubes que têm interesse em Michael sabem que o Goiás não negociará e só aceitará liberar o atacante ao receber o pagamento da multa. Para o mercado brasileiro, esse valor é de R$ 50 milhões.

“Um agente do futebol mexicano, que pelo o que parece tem muita credibilidade, nos procurou e prometeu encaminhar uma proposta ao Michael, não ao clube”, disse o diretor em entrevista à Rádio Sagres.

“Quase todos os dias eu recebo ligação de um agente, que eu não sei se tem credibilidade ou não, mas temos que ouvir tudo”, completou.

Além disso, Túlio ainda disse que o Goiás já recebeu propostas com valores que superaram a quantia oferecida pelo Corinthians. No entanto, o diretor é intransigente em relação à pedida para liberar o atacante.

“O time que quiser vem e paga a multa, o Goiás não tem o interesse em ficar negociando, porque o interesse nosso é manter um jogador do nível do Michael por mais um ano”.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Corinthians oferece 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), mais três jogadores do atual elenco alvinegro para contratar Michael. Apesar do Goiás não estar inclinado a aceitar a proposta, o Timão não está disposto a melhorar a oferta.

No entendimento corintiano, neste momento a proposta é suficientemente boa e condizente com o valor de mercado do jogador. Além disso, nos bastidores, há um movimento para convencer o Goiás a ceder e ouvir as possibilidades reais, inclusive com o apoio do empresário do próprio atleta.

Palmeiras e Flamengo também foram equipes que demonstraram interesse na contratação de Michael e procuraram o Goiás. No entanto, a pedida de R$ 50 milhões assustou os dirigentes de ambas as equipes, que não formalizaram uma proposta oficial pelo jogador.