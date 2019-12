Corinthians foge de leilão e não deve subir proposta por Michael

O Corinthians não está disposto a melhorar a oferta feita ao Goiás por Michael. O clube paulista ofereceu 5 milhões de euros, cerca de R$ 22 milhões, mais três jogadores do atual elenco alvinegro para contar com o atacante a partir de janeiro.

No entendimento corintiano, neste momento a proposta é suficientemente boa e condizente com o valor de mercado do jogador. Apesar do Goiás relutar e pedir R$ 50 milhões para liberar Michael, o Corinthians promete manter a postura e não entrar em leilão.

O plano dos dirigentes esmeraldinos assustou até mesmo a Flamengo e Palmeiras, clubes que também externaram interesse, mas refugaram após as primeiras conversas e ainda não colocar uma proposta sobre a mesa.

Nos bastidores, há um movimento para convencer o Goiás a ceder e ouvir as possibilidades reais, inclusive com o apoio do empresário do próprio atleta.

Apesar da dificuldade do negócio, o Corinthians confia que pode vencer a concorrência. Os dirigentes do Parque São Jorge acreditam que dificilmente algum clube aceitará as exigências esmeraldinas. Também é inânime a ideia de que Michael ainda precisa provar seu valor em uma equipe de maior expressão nacional.

Outro ponto favorável ao Corinthians e levado em consideração nesse momento é o espaço que Michael teria no time. O jogador de 23 anos chegaria para ser titular de Tiago Nunes de imediato. Diferente do que aconteceria em uma eventual transferência para Flamengo ou Palmeiras, onde a disputa por uma vaga no time seria mais complicada.

Há algumas semanas, Michael esteve na Arena Corinthians, conversou pessoalmente com Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol corintiano, jogou e teve o nome gritado pelos torcedores. O jogador, inclusive, admitiu encantamento com a Fiel quando teve a oportunidade de jogar contra o Corinthians neste ano.