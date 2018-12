Barbieri explica opção pelo Goiás e celebra acerto: “Uma honra enorme”

No último domingo, o Goiás anunciou Maurício Barbieri como novo técnico. Ex-treinador do Flamengo, o comandante será agora o responsável por liderar o clube esmeraldino no seu retorno a Série A em 2019. Em entrevista à TV Goiás, Barbieri se disse honrado com o convite e celebrou o acerto.

“É uma satisfação, uma honra enorme poder estar vestindo essa camisa, poder estar contribuindo com essa história que vem de longa data. E espero que todos nós possamos comemorar juntos ao final desse trabalho”, exaltou.

O jovem treinador de 37 anos deu detalhes sobre a negociação e explicou também o que o levou a aceitar a proposta do Goiás, dizendo que sentiu convocado devido ao projeto apresentado pelo clube.

“Foi tudo muito rápido. Tive contato com o presidente (Marcelo Almeida) e claro que o interesse surgiu logo de cara. Conversamos algumas vezes por telefone e aí vim a Goiânia para nos conhecermos pessoalmente e em poucos minutos chegamos a um acordo. O Goiás é um clube enorme, de uma tradição muito grande, uma camisa pesada e esse convite foi quase uma convocação. A história do clube, a seriedade com que o clube tem sido dirigido e o projeto que o clube tem desenvolvido sem dúvida foram fatores preponderantes para o acerto”, pontuou.