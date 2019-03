Após declaração polêmica, Sidão se retrata com o Goiás

Sidão deu o que falar em uma entrevista à Rádio Bandeirantes em Goiânia. Em um trecho, o goleiro afirmou que sair do São Paulo rumo ao Goiás poderia ser um declínio na carreira de jogador.

“Quando eu saí do São Paulo, eu fiquei com um pouco de receio de estar vindo para o Goiás. Porque a gente sonha em jogar em clubes de grandes expressões, não que o Goiás não seja. Mas a gente sabe que sair do São Paulo e ir para o Goiás é uma descida”, afirmou o atleta.

Com a declaração polêmica e a repercussão negativa, Sidão foi obrigado a se retratar. O goleiro pediu desculpas à torcida e se justificou. Por fim, fez questão de dizer o quanto está feliz vestindo a camisa do Esmeraldino.

“Relata o quanto contente e sigo orgulhoso de estar aqui. Mas infelizmente pegaram de má fé, pegaram só um trecho da entrevista. Talvez também uma palavra mal colocada minha fez com que gerasse toda essa confusão. Estamos aqui para colocar uma pedra no assunto. E me retrato aqui com todo torcedor esmeraldino”, explicou o arqueiro.

Dentro de campo, o Goiás se prepara para enfrentar a Aparecidense, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Serrinha. Será o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Goiano. Na ida, vitória esmeraldinha por 3 a 1.