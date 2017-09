França para em retranca de Luxemburgo e vê Suécia encostar

Empolgada pela goleada aplicada na Holanda, a França poderia ter dado neste domingo um passo enorme rumo à Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Mas não o fez. Em duelo disputado no Estádio Municipal de Toulouse, pela oitava rodada das Eliminatórias da Europa, o time da casa parou no goleiro de Luxemburgo, Joubert, e na trave, e só empatou por 0 a 0 com a frágil equipe adversária.

Com o resultado, a atual vice-campeã europeia segue na liderança do Grupo A, com 17 pontos ganhos, apenas um a mais que a Suécia, que mais cedo goleou a Bielorrússia por 4 a 0, fora de casa. Já Luxemburgo fica no quinto e penúltimo lugar da chave, com cinco pontos.

A duas rodadas para o fim das Eliminatórias, a França agora visita a Bulgária, em 7 de outubro, antes de fechar sua participação diante dos búlgaros, três dias depois, em casa. Nas mesmas datas, Luxemburgo vai à Suécia e depois recebe a Bulgária.

O jogo – Apesar do domínio, a França não conseguiu tirar o zero do placar no primeiro tempo. A primeira grande chance ocorreu aos 11 minutos, quando Mbappé foi até a linha de fundo e rolou para trás, encontrando Griezmann sozinho. O atacante do Atlético de Madrid, porém, mandou por cima do gol.

Com o time praticamente todo na frente, a França se expôs atrás. Aos 20, o zagueiro Umtiti não cortou no meio-campo e viu o atacante Turpel avançar com liberdade e chutar da entrada da área, exigindo a primeira defesa do goleiro Lloris.

Após tanto trabalhar diante dos atacantes francês, o arqueiro luxemburguês Joubert precisou contar com a ajuda do travessão em cobrança de falta de Griezmann para manter o empate em Toulouse. Para se ter uma ideia do domínio da equipe mandante, a França terminou a primeira etapa com 78% da posse de bola.

Após um início de segundo tempo morno, o técnico Didier Deschamps colocou Lacazette e Coman nos lugares de Giroud e Mbappé, respectivamente. As alterações não surtiram efeito de imediato e a França só foi voltar a assustar aos 18 minutos, quando o lateral direito Sidibé recebeu cruzamento e cabeceou para mais uma defesa de Joubert.

Entre os 23 e os 25 minutos, porém, o time azul promoveu uma blitz na área de Luxemburgo e criou duas grandes chances. Primeiro, Lemar tirou tinta da trave esquerda, após cobrança de escanteio. Depois, Lacazette recebeu na área e bateu colocado, tirando do goleiro, mas Philipps tirou em cima da linha.

A pressão não cessava. Aos 32, Pogba ganhou no alto e testou no travessão. Com a França toda na frente, Luxemburgo aproveitou os espaços e por pouco não marcou no minuto seguinte: após rápido contra-ataque, Gerson Rodrigues avançou pela esquerda e bateu cruzado, carimbando a trave de Lloris. No rebote, Umtiti bloqueou o chute de Turpel.

No fim, os donos da casa saíram vaiados de campo e viram os luxemburgueses comemorarem o resultado como se fosse uma vitória.