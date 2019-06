Rogério Ceni exalta vitória do Fortaleza, mas detona o VAR

Na noite da última quarta, o Fortaleza venceu o Cruzeiro no Castelão por 2 a 1. O resultado deixa o Leão da Pici com 10 pontos e fora da zona de rebaixamento na parada para a Copa América. Após a partida, o técnico Rogério Ceni exaltou a garra da equipe.

“Nós jogamos com alma e coração como nos outros jogos, mas com o apoio do torcedor. A entrada do Derley é importante, eu imaginei que fecharíamos no 4-3-2, além do espírito, que ele contagia os outros jogadores, traz a torcida e favorece na bola aérea”, afirmou o treinador.

Ainda na coletiva, o comandante ficou na bronca com o VAR, especialmente no lance da expulsão de Nathan e apenas o amarelo para Léo, zagueiro da Raposa. Na opinião do comandante, o árbitro de vídeo não tem ajudado as equipes consideradas menores.

“O VAR não está servindo para justiça. Hoje, em um lance claro de cartão vermelho, escutou e não veio verificar o VAR. Está tendo diferentes critérios para o VAR. Não teve um lance para o Fortaleza que tenha sido justo. Para o Fortaleza, não tem sido um bom negócio, até a nona rodada do Brasileirão, a utilização do VAR”, analisou.

Com o Campeonato Brasileiro parado em função da Copa América, o Fortaleza só volta aos gramados no dia 14 de julho contra o Avaí, no Castelão. Os comandados de Rogério Ceni ocupam a 14ª colocação com 10 pontos conquistados na competição.