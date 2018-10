Rogério Ceni exalta torcida do Fortaleza e vê equipe em bom nível

Na última sexta-feira, Fortaleza e Ponte Preta ficaram no 1 a 1. O resultado, ainda deixa a equipe comandada por Rogério Ceni, não só próxima do acesso, como também do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador fez uma análise de como se comportou seu time, que conseguiu, na opinião do comandante, controlar os pontos fortes da Macaca.

“O time lutou muito e jogou em bom nível. Foi um jogo muito competitivo, de muita pegada, muita força. Neutralizamos o principal da Ponte Preta, os contra-ataques, foram pouquíssimos. Nós tivemos a posse de bola e criamos oportunidades. Tivemos a bola do jogo com Romarinho, mas não tivemos a eficiência de marcar”, afirmou Ceni.

Mais uma vez, a torcida do Leão deu um show a parte. Além dos 50 mil presentes, a festa foi marcante, o que deixou Rogério Ceni feliz. Os torcedores foram pauta da entrevista coletiva do técnico depois do jogo, e foram exaltados pelo ex-goleiro do São Paulo.

“Claro que com 50 mil pessoas aqui, queremos sempre entregar a vitória para o torcedor, a festa bonita, a gente reconhece muito e isso é marcante para qualquer atleta. Rara vezes vi no futebol festas tão bonitas quanto a que a torcida do Fortaleza vem fazendo, pena nós não termos conseguido entregar os seis pontos em dois jogos”, exaltou o treinador.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 61 pontos, seis de vantagem para o Avaí, segundo colocado no momento. No próximo sábado, a equipe de Rogério Ceni pegará o Atlético-GO às 17h00 (horário de Brasília), fora de casa, no estádio Antônio Accioly.