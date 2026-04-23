Em casa, Fortaleza vira contra o CRB e abre vantagem na Copa do Brasil

Pela quinta fase da Copa do Brasil, o Fortaleza recebeu o CRB no Castelão e venceu de virada por 2 a 1. Maílton e Juan Miritello marcaram os gols do time da casa, enquanto Mikael fez para os visitantes. Com o resultado, a equipe cearense pode empatar o jogo de volta que estará classificada para a próxima fase.

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📋 Resumo do jogo

🔴🔵FORTALEZA 2 X 1 CRB 🔴⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil - 5ª fase

🏟️ Local: Castelão

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

Gol

⚽ Mikael, aos 31' do 1ºT (CRB)

⚽ Maílton, aos 44' do 1ºT (Fortaleza)

⚽ Juan Miritello, aos 11' do 2ºT (Fortaleza)

Como foi o jogo?

O CRB abriu o placar aos 31 do primeiro tempo, quando Mikael, na pequena área, pegou o rebote de uma defesa de Brenno depois de um desvio de Kauã Rocha. Aos 44, Mailton marcou um golaço ao cobrar uma falta pela direita no ângulo esquerdo de Matheus Albino.

A virada do fortaleza veio aos 11 do segundo tempo, quando Miritello aproveitou a sobra e soltou uma bomba de primeira. A bola ainda pegou no travessão antes de morrer no fundo das redes.

Próximas partidas

Fortaleza

Jogo: Operário x Fortaleza

Campeonato: Brasileirão Série B - 6ª rodada

Data: 26/04 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger

CRB

Jogo: Criciúma x CRB

Campeonato:Brasileirão Série B - 6ª rodada

Data: 26/04 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse