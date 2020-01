Fortaleza é o primeiro clube a ser procurado por investidor russo

O investidor e bilionário russo Ivan Savvidis entrou em contato com o Fortaleza nesta sexta-feira. A Gazeta Esportiva apurou que a procura foi realizada por meio de um representante do executivo, que também trabalha para o PAOK. O clube grego é de propriedade do russo desde 2013.

Dessa forma, o Fortaleza larga na frente dentre os candidatos a receber o investimento de Savvidis, que tem interesse em adquirir um clube no Brasil ou formar uma parceria.

Esse primeiro contato foi apenas para apresentação e tornar o desejo de Savvidis em algo factível aos olhos do Tricolor.

Em breve, as partes devem agendar um encontro para iniciar as conversas.

A reportagem entrou em contato com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que confirmou a procura do intermediário de Savvidis.

O mandatário garante estar totalmente aberto a ouvir a proposta do russo.

Na quinta-feira, a Gazeta Esportiva revelou a intenção de Ivan Savvidis em encontrar um clube brasileiro que possa receber seu investimento.

Além do Fortaleza, o Paraná Clube também está sob analise do staff do investidor russo e é outro clube que deve ser procurado em caráter oficial em breve.