Com Ceni na plateia, goleiro falha e Fortaleza cai contra o São Bento

Suspenso, o técnico Rogério Ceni viu de um camarote do Estádio Walter Ribeiro a primeira derrota do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma falha do goleiro Marcelo Boeck, o São Bento ganhou por 2 a 1 na noite deste sábado e passou a ser o único invicto no torneio.

Apesar do revés, o Fortaleza permanece confortavelmente instalado na liderança da Série B com 23 pontos ganhos, quatro a mais do que o CSA. Já o São Bento, após findar uma série de quatro jogos consecutivos sem ganhar, contabiliza 16 pontos e assume o sexto lugar.

Pela 11ª rodada do torneio nacional, às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, o São Bento volta a campo para enfrentar o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já o time dirigido por Rogério Ceni, às 19h15 de sexta, pega o Brasil de Pelotas, no Castelão.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o São Bento enfim inaugurou o marcador aos 12 minutos de tapa complementar. Em uma jogada pelo lado direito, Ronaldo levou a bola até o fundo e cruzou rasteiro para Douglas Assis apenas completar diante do gol.

O Fortaleza não sentiu o golpe e conseguiu igualar o placar rapidamente. Aos 21 minutos do segundo tempo, Ligger avançou pela esquerda e cruzou na grande área. Substituto de Gustavo, Wilson apareceu na primeira trave e desviou para o gol de Rodrigo Viana.

Em uma partida franca no Estádio Walter Ribeiro, o São Bento retomou a vantagem aos 26 minutos de etapa complementar. Crispim recebeu pela direita e cruzou para trás. Da entrada da área, Doriva bateu firme e contou com uma falha de Marcelo Boeck para marcar.

De seu camarote, o técnico Rogério Ceni ainda viu Luizão mandar a bola para as redes aos 30 minutos do segundo tempo, mas Wagner Reway marcou impedimento em um lance duvidoso. O São Bento soube como se defender até o fim e tirou a invencibilidade do Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 x 1 FORTALEZA

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)

Data: 09 de Junho de 2018, sábado

Horário: 16h30 (Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (FIFA – MT)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA – BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Cartões amarelos: Doriva, Everaldo e Everton Silva (SBN); Tinga, Bruno Melo, Derley, Marlon e Wilson (FOR)

Gols:

SÃO BENTO: Douglas Silva, aos 12 minutos do 2º Tempo, e Doriva, aos 26 minutos do 2º Tempo

FORTALEZA: Wilson, aos 21 minutos do 2º Tempo

SÃO BENTO: Rodrigo Viana; Everton Silva, Luizão, Douglas Assis e Marcelo Cordeiro; Fabio Bahia, Dudu Vieira (Lucas Crispim) e Doriva; Rodolfo (Diogo Oliveira), Everaldo (Walterson) e Ronaldo

Técnico: Paulo Roberto

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga (Pablo), Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Jean Patrick, Derley, Marlon, Dodô (Marcinho) e Edinho; Gustavo (Wilson)

Técnico: Rogério Ceni