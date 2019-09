Após um mês e meio, Rogério Ceni retorna ao comando do Fortaleza

Ele voltou! Neste domingo, o Fortaleza anunciou o retorno de Rogério Ceni ao clube. O mesmo, há um mês e meio se desligou do Leão do Pici para assumir o Cruzeiro, porém, foi demitido após oito jogos, e retornou.

O ex-jogador assina vínculo válido até o final da atual temporada, conforme informou o clube por meio de seu Twitter oficial. Além disso, o Fortaleza garantiu que não negociou com nenhum técnico enquanto Zé Ricardo esteve no comando da equipe.

O Fortaleza Esporte Clube anuncia, oficialmente, o retorno do técnico Rogério Ceni ao comando da equipe. — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) September 29, 2019

“Ressaltamos que o Clube não negociou, em nenhuma hipótese, com Rogério Ceni e nenhum outro nome enquanto Zé Ricardo estava no cargo. Respeitou-se o limite ético entre a saída do último treinador para o início das negociações e o retorno de Ceni, prática permanente do Fortaleza EC. O anúncio ocorre agora em virtude da necessidade de Rogério tratar de questões pessoais. Não ocorrendo, durante este tempo, nenhuma intercorrência por questões salariais ou impasse na negociação”, escreveu.

Na primeira passagem, Ceni conquistou os títulos da Série B do Campeonato Brasileiro e do Cearense em 2018 e da Copa do Nordeste em 2019.

Problemas com as principais estrelas do elenco cruzeirense, como Thiago Neves e Fred, fizeram com que o ex-goleiro durasse pouco no comando do clube mineiro. Foram apenas duas vitórias em oito partidas e aproveitamento de 33%.

O Fortaleza e o técnico Rogério Ceni assinaram contrato até o dia 15 de dezembro de 2019. — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) September 29, 2019

O treinador reassume a equipe na 15ª colocação da Série A, com 22 pontos. Zé Ricardo comandou o Tricolor durante sua saída e conquistou só um triunfo em sete partidas, somados a dois empates e quatro derrotas.