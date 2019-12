Yuri se divide entre Santos e Fluminense e lamenta saída: “Culpa minha”

Yuri está dividido entre Santos, detentor dos seus direitos econômicos, e o Fluminense, clube onde está emprestado até o fim deste ano.

O Tricolor das Laranjeiras tem interesse em permanecer com Yuri, mas o Peixe só pensa em liberá-lo por meio de venda. Enquanto isso, o jovem de 25 anos reflete sobre seu desempenho.

“Ano foi muito bom. Consegui ter sequência boa, joguei bastante. Isso aumenta a confiança. Não tive sequência boa no Santos como tive no Fluminense, isso faz diferença, ter ritmo de jogo… Mas a culpa não é de ninguém, é minha. Não desempenhei isso no Santos. Agora é trabalhar para 2020”, disse Yuri, durante jogo beneficente na Vila Belmiro na última quarta-feira.

“A partir do momento do empréstimo já se fica com isso na cabeça. Queria ficar e vencer aqui, não aconteceu. Faz parte. Fica a frustração por não desempenhar o que esperaram de mim aqui. Queria jogar no Santos, mas fui emprestado e foi bom individualmente, joguei mais. Vou dar a vida onde estiver”, completou.

Yuri tem contrato com o Santos até 2022. Ele disputou 25 jogos pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro depois de ser liberado pelo ex-técnico do Peixe, Jorge Sampaoli.