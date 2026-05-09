Serna lamenta empate do Fluminense no Brasileirão: "Queríamos a vitória"

“Um pouco triste. Queríamos a vitória aqui em casa. É normal que a torcida fique um pouco chateada com o resultado. Sabemos que nós somos muito fortes e não podemos errar. Não faltou entrega”, afirmou.

Serna também destacou a importância do gol marcado para recuperar a confiança em meio à sequência sem vitórias do Tricolor. O Fluminense chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer na temporada.

“Sempre temos que trabalhar para estar à disposição do time, do treinador. Hoje voltei a marcar, importante para voltar a confiança. Agora, vamos trabalhar para buscar os resultados positivos”, disse.

Por fim, o atacante ressaltou a necessidade de reação da equipe neste momento decisivo da temporada, com disputas simultâneas. “O resultado positivo era importante para manter a confiança para o time, ainda mais nesta fase tão importante, de Copa do Brasil e Libertadores”, completou.

Próximo jogo do Fluminense

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Operário-PR, no Maracanã, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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