Fluminense empata com o Vitória e perde chance de dormir na vice-liderança do Brasileiro

Neste sábado, no Maracanã, o Fluminense empatou com o Vitória em 2 a 2, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time da casa foram marcados por John Kennedy e Serna, enquanto Renê e Renato Kayzer fizeram para os visitantes.

A equipe carioca chegou ao quarto jogo sem vencer por todas as competições. Anteriormente, o Flu havia perdido para Bolívar e Internacional, além de ter empatado com o Independiente Rivadavia no meio de semana pela Libertadores.

Situação na tabela

Com o resultado, o Fluminense perde a chance de retomar a vice-liderança, ocupada pelo rival Flamengo, e segue na terceira colocação com 27 pontos. Enquanto isso, o Vitória chegou a 19 pontos e segue no 9º lugar na tabela.

KEEEVIIN SERNA RECEBE DE JOHN KENNEDY, TOCA POR COBERTURA E DEIXA TUDO IGUAL! VAMOS VIRAR, NENSE! pic.twitter.com/YKK0YdFGUY — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 9, 2026

📋 Resumo do jogo

🔴🟢 FLUMINENSE 2 x 2 VITÓRIA 🔴⚫

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro

🏟️ Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Renato Kayzer (Vitória), Alisson (Fluminense), Ramon (Vitória), Riquelme Felipe (Fluminense) e Renê (Fluminense).

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum.

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols

⚽ John Kennedy, aos 36' do 1ºT (Fluminense)

⚽ Renato Kayzer, aos 18' do 2ºT (Vitória)

⚽ Renê, aos 22' do 2ºT (Vitória)

⚽ Kevin Serna, aos 46' do 2ºT (Fluminense)

🔴🟢FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Millán e Renê; Nonato (Castillo), Alisson (Hércules) e Acosta; Savarino (Riquelme Felipe), John Kennedy e Soteldo (Serna).

Técnico: Luis Zubeldia

🔴⚫VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Neris), Edenílson, Caique (José Breno), Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Ronald), Zé Vitor e Martínez; Renê (Renzo López) e Renato Kayzer (Tarzia).

Técnico: Jair Ventura

Como foi o jogo

Aos 14 minutos, após jogada trabalhada de pé em pé, o Fluminense chegou com perigo quando Acosta recebeu na área e ajeitou para Nonato, que pegou embalo e finalizou de primeira para fora.

O Flu abriu o placar aos 36. Acosta cobrou escanteio e a zaga do Vitória afastou mal. John Kennedy, sozinho, aproveitou a sobra e chapou com categoria no canto esquerdo de Lucas Arcanjo para marcar.

No segundo tempo, aos 18 minutos, Luan Cândido foi derrubado na área por Alisson e o árbitro assinalou pênalti após revisar no monitor. Na cobrança, Renato Kayzer bateu cruzado, sem chances para Fábio. Quatro minutos depois, Renê foi acionado por Kayzer em contra-ataque, cortou para o meio e acertou um chutaço no canto direito do goleiro para virar a partida.

Aos 46 minutos, John Kennedy encontrou um belo passe em profundidade para Serna, que viu Lucas Arcanjo adiantado e deu uma cavadinha para empatar a partida.

Próximos jogos

FLUMINENSE 🔴🟢

Fluminense x Operário-PR (quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 12/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

VITÓRIA 🔴⚫

Vitória x Flamengo (quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 14/05 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)