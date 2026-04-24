Martinelli é substituído no primeiro tempo e vira preocupação no Fluminense

O técnico Luis Zubeldía pode ganhar uma dor de cabeça para a sequência da temporada no Fluminense. O volante Martinelli sentiu dores na coxa esquerda na partida desta quinta-feira, contra o Operário, pela quinta fase da Copa do Brasil, e foi substituído ainda no primeiro tempo.

De acordo com o clube, Martinelli sentiu a parte anterior da coxa esquerda e será reavaliado no retorno ao CT Carlos Castilho para saber se houve lesão ou a situação não passou de um susto.

"Durante partida contra o Operário-PR, o meia Martinelli sentiu dores na parte anterior da coxa esquerda e será avaliado no Rio de Janeiro", publicou o clube.

Martinelli sentiu a questão física na coxa esquerda logo aos cinco minutos do primeiro tempo após uma dividida com Caio Dantas. Rapidamente, os companheiros de Fluminense fizeram sinal de substituição ao banco de reservas. Para substituir o volante, Zubeldía acionou Otávio.

O jogador, agora, fará exames e será avaliado pelo departamento médico do Fluminense. Na atual temporada, Martinelli soma 21 jogos pelo Tricolor carioca, com duas assistências.

Próximo jogo do Fluminense

Fluminense x Chapecoense (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(13ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 26/04 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)