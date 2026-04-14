Fluminense confirma lesão no joelho de Acosta; veja previsão de retorno

Por meio de post em seu perfil no X, o Fluminense confirmou nesta segunda-feira que o meia argentino Lucho Acosta sofreu uma lesão de grau dois no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Após exames confirmarem a contusão sofrida na derrota para o Flamengo, o Fluminense optou por um tratamento conservador e divulgou uma previsão de três a quatro semanas para o retorno do atleta.

INFORMAÇÃO: O meia Lucho Acosta foi submetido a exames, na tarde desta segunda-feira (13/04), que detectaram uma lesão de Ligamento Colateral Medial do joelho esquerdo, grau 2. O atleta iniciará o tratamento conservador no CT Carlos Castilho que tem previsão de três a quatro… pic.twitter.com/HCywtgkndW — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 13, 2026

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Como ocorreu a lesão?

Ainda nos primeiros minutos do Fla-Flu, disputado no domingo, o meia recebeu uma bolada na cabeça após chute do zagueiro Léo Ortiz. Com o impacto, Acosta caiu de mau jeito e acabou lesionando o joelho esquerdo. Sem condições de continuar, ele foi substituído.

Próximo compromisso

⚔️ Jogo: Fluminense x Independiente Rivadavia

🏆 Competição: Libertadores da América - Rodada 2 (Grupo C)

📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Maracanã