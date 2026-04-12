Flamengo bate Fluminense com dois de Pedro e é vice-líder do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro tem um novo vice-líder. Neste domingo, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, pela 11ª rodada da competição. Pedro marcou os dois gols do Rubro-Negro.

Situação da tabela

Além de vencer o confronto direto contra o Fluminense, que estava em terceiro lugar antes da rodada começar, o Flamengo também contou com o tropeço do São Paulo. Assim, o Rubro-Negro está na segunda colocação, com 20 pontos - mesma quantidade do Fluminense, que é o quarto colocado.

📋 Resumo do jogo

🟢🔴 FLUMINENSE 1 x 2 FLAMENGO 🔴⚫

Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Cartões amarelos: Martinelli e Canobbio (Fluminense); nenhum (Flamengo)

Cartões vermelhos: Carrascal (Flamengo)

Gols

⚽ Pedro, aos 06' do 1ºT (Flamengo)

⚽ Pedro, aos 05' do 2ºT (Flamengo)

⚽ Savarino, aos 30' do 2ºT (Fluminense)

Expulsão

🟥 Carrascal, aos 49' do 2ºT (Flamengo)

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco

Anderson Daronco Assistentes: Rafael da Silva Alves e Joverton Wesley de Souza Lima

Rafael da Silva Alves e Joverton Wesley de Souza Lima VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

🟢🔴 Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli (Savarino), Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, John Kennedy (Rodrigo Castillo) e Serna

Técnico: Luis Zubeldía.

🔴⚫ Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e De Arrascaeta (De La Cruz); Plata (Carrascal), Pedro (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Bruno Henrique)

Técnico: Leonardo Jardim.

Como foi o jogo?

O Flamengo foi muito superior no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, o Rubro-Negro abriu o placar: Fábio foi pressionado e saiu jogando errado, Samuel Lino recuperou a bola e passou para Pedro, que, com o gol aberto, balançou as redes. A equipe continuou pressionando, dominando a etapa inicial, mas sem chegar ao segundo gol.

No início da etapa final, o Flamengo continuou melhor. Aos cinco minutos, Samuel Lino cruzou na segunda trave e Pedro finalizou de peito para ampliar o marcador. Atrás no placar, o Fluminense foi para cima. Aos 30, a pressão funcionou: após Alex Sandro recuar mal para Rossi, Savarino chegou antes, driblou Léo Pereira e finalizou para diminuiu o marcador. Na reta final, o Tricolor das Laranjeiras continuou pressionando, jogou os últimos dois minutos com um a mais, após a expulsão de Carrascal, aos 49, mas não conseguiu chegar ao empate.

Próximos jogos

Fluminense

Jogo: Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense x Independiente Rivadavia Competição : Copa Sul-Americana (2ª rodada)

: Copa Sul-Americana (2ª rodada) Data e hora: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Flamengo

Jogo : Flamengo x Independiente Medellín

: Flamengo x Independiente Medellín Competição : Copa Libertadores (2ª rodada)

: Copa Libertadores (2ª rodada) Data e horário : 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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