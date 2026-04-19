Guga valoriza virada do Fluminense e afirma: “Estamos na busca do título”

Neste domingo, o Fluminense venceu o Santos, de virada, na Vila Belmiro por 3 a 2. Com o resultado, a equipe carioca, que estava há quatro jogos sem ganhar, subiu para a segunda colocação, atrás do líder Palmeiras por somente três pontos.

Em entrevista ao Premiere, o lateral Guga, que deu as assistências para os gols de Castillo e John Kennedy, desabafou sobre os últimos resultados da equipe e valorizou a vitória fora de casa, destacando que o Flu está "na busca do título".

VEEENCEEEEEE O FLUMINEEEENSEEEE! SAVARINO, CASTILLO E JOHN KENNEDY MARCAM E O FLU VIRA SOBRE O SANTOS NA VILA BELMIRO! VAAAAMMMOOSSSSSS! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/ZosMeTKefa — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 19, 2026

"Estamos na busca do título"

"A gente passou os últimos quinze dias tomando muita porrada, para um grupo que não merece isso. Esse grupo é muito humilde, trabalha demais. Esse time jamais vai entrar de corpo mole, longe disso. Faz parte do futebol ganhar ou perder. Mas sempre entramos para dar nosso melhor. Tem jogos que as coisas não acontecem por detalhes", disse.

"A vitória de hoje é para todo grupo, a gente sabe como é difícil jogar aqui na Vila e buscar uma virada é ainda mais complicado. Todo mundo está de parabéns, vamos continuar seguindo trabalhando. Estamos na busca do título. É continuar com essa humildade, esse trabalho, para conquistar coisas grandes nessa temporada", indagou.

Questionado sobre a jogada dos dois últimos gols, Guga disse que os movimentos dos lances foram trabalhados nos treinamentos. "A gente trabalha bastante essa bola de retorno, na segunda trave. Ultrapassagem por dentro do lateral. Foi bem conversado antes dessa partida, graças a Deus eu pude ser coroado com duas assistências. Mais uma vez, é exaltar a partida do grupo que não se entregou em nenhum momento e mereceu demais", concluiu.

Próximo jogo do Fluminense

Operário x Fluminense (Copa do Brasil)

Data e horário: 23 de abril de 2026 (quinta-feira) 21h30

Local: Estádio Germano Kruger, no Paraná

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