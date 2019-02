Ganso será apresentado na terça-feira no Maracanã

A diretoria do Fluminense decidiu marcar para a próxima terça-feira, às 12h, no Maracanã, a apresentação do meia Paulo Henrique Ganso, contratado ao Sevilla, da Espanha, para reforçar o Tricolor das Laranjeiras, na atual temporada. O jogador tem chegada prevista ao Rio de Janeiro na noite deste domingo.

A contratação de Ganso foi anunciada na última quinta-feira. O jogador estava emprestado ao Amiens, da França, mas rescindiu o contrato e voltou para o Sevilla que decidiu liberá-lo para o clube carioca. Ganso vai assinar contrato por cinco anos com o Fluminense.

Quando chegar às Laranjeiras, Paulo Henrique Ganso não vai poder se encontrar com os novos companheiros. Depois de enfrentar o Vasco, na tarde de sábado, em Brasília, a delegação tricolor viajou direto para Teresina, local da estreia do Fluminense na Copa do Brasil, terça-feira, diante do River, do Piauí.

No final de semana, o Fluminense vai disputar a semifinal da Taça Guanabara. A diretoria optou pela viagem direta para o Nordeste para amenizar o desgaste acumulado pelo excesso de jogos decisivos durante a semana.