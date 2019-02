Fluminense anuncia a contratação de Paulo Henrique Ganso

O Fluminense anunciou em seus redes sociais a contratação do meia Paulo Henrique Ganso. O jogador de 29 anos rescindiu contrato com o Sevilla, da Espanha, ficando livre pra assinar com o Tricolor. O novo vínculo acertado é de cinco anos.

No vídeo publicado no Twitter, Ganso aparece já vestido com a camisa do Flu e diz “pronto, agora pode me anunciar”.

Revelado pelo Santos em 2008, Ganso teve um início de muito sucesso pelo Peixe, tendo conquistado a Libertadores (2011), a Copa do Brasil (2010) e três vezes o Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012). Em 2012, foi vendido ao São Paulo, por onde jogou até 2016, não tendo vencido nenhum título. Foi vendido ao Sevilla após ter sido indicado pelo técnico Jorge Sampaoli, hoje no Santos. O meia não conseguiu se firmar no clube espanhol e foi emprestado ao Amiens, da França, e novamente não conseguiu apresentar bom futebol.