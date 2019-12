Fluminense tem acordo verbal por Yuri, do Santos, em definitivo

O Fluminense tem acordo verbal com o Santos e o Audax, donos de parte dos direitos econômicos, pela contratação de Yuri Lima em definitivo após o empréstimo em 2019.

O Tricolor das Laranjeiras ofereceu uma parceria por Yuri e recebeu o “sim” de ambos os clubes nessa semana. O contrato deve ser oficializado nos próximos dias.

Yuri tem contrato no Peixe até 31 de dezembro de 2020 e pediu para ficar no Rio de Janeiro. Como poderia assinar pré-contrato em julho para sair de graça, a opção foi dividir os direitos para ninguém ficar no zero no futuro.

A composição é a seguinte: 50% para o Fluminense, 30% para o Santos e 20% para o Audax. Atualmente, a divisão é 60% para o Peixe e 40% para a equipe de Osasco.

Sem repetir o mesmo desempenho do Audax no Santos e liberado pelo ex-técnico Jorge Sampaoli, Yuri fez 36 jogos no empréstimo ao Tricolor, 26 como titular e alguns como zagueiro improvisado.