Fluminense encaminha venda de Pedro para a Fiorentina por R$ 64 milhões

Pedro está muito próximo de se tornar jogador da Fiorentina. Neste sábado, o clube italiano acertou os últimos detalhes com o Fluminense e deve anunciar o centroavante em breve. De acordo com o jornal Sky Sports, o Tricolor das Laranjeiras irá receber 14 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) pela venda do jogador.

Ainda de acordo com a publicação italiana, o Fluminense manterá 20% dos direitos econômicos de Pedro, podendo faturar em uma venda futura do jogador. O centroavante se recupera de uma lesão muscular na coxa direita no momento. O histórico médico delicado do atleta diminuiu seu valor de mercado, impedindo que o Tricolor realizasse uma venda mais cara.

Pedro foi formado pelas categorias de base do Fluminense e estreou no time profissional em 2016. No entanto, ganhou projeção apenas em 2018, sob o comando de Abel Braga, após a saída de Henrique Dourado. Pelo clube, o centroavante disputou 93 partidas e marcou 31 gols.

Com a saída de Pedro, Oswaldo de Oliveira terá Yony González, João Pedro, Marcos Paulo, Pablo Dyego, Kelvin, Ewandro, Brenner e Lucão para compor o setor ofensivo.