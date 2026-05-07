Apostas

Fluminense empata com Rivadavia e mantém esperança na Libertadores

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: ANDRES LARROVERE / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 06/05/2026 às 23:31 • Atualizado 06/05/2026 às 23:43

Nesta quarta-feira, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG). Com o ponto conquistado, a equipe argentina se tornou a primeira classificada às oitavas de final da competição.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp 

Situação do grupo

Com o resultado, o Fluminense vai a dois pontos e segue na lanterna do Grupo C, com um ponto a menos que o La Guaira, que é o terceiro, e três pontos atrás do vice Bolívar, com apenas dois jogos para disputar. O Rivadavia, por sua vez, lidera com 10 pontos e garantiu sua classificação às oitavas.

📋 Resumo do jogo 

🔵⚪RIVADAVIA 1 X 1 FLUMINENSE🔴⚪🟢

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 4 (Grupo C)
🏟️ Local: Estádio Malvinas Argentinas, Mendoza (ARG)
📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Bottari e José Florentín (Rivadavia); Hércules, Lucho Acosta, Nonato e Guga (Fluminense)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

  • ⚽ Alex Arce, aos 20' do 2ºT (Rivadavia)
  • ⚽ John Kennedy, aos 45' do 2ºT (Fluminense)

Arbitragem

  • Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
  • Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)
  • VAR: Antonio García (URU)

🔵⚪Rivadavia⚪🔵

Bolcato; Bonifacio (Osella), Leonard Costa, Studer, Luciano Gómez (Elordi); Bottari, José Florentín, Matías Fernández (Bucca), Villa; Sartori (Ríos) e Arce (Villalba)
Técnico: Alfredo Berti

🔴⚪🟢Fluminense🟢⚪🔴

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Guilherme Arana; Hércules (John Kennedy), Nonato (Alisson), Lucho Acosta, Savarino (Soteldo); Canobbio (Serna) e Rodrigo Castillo
Técnico: Luis Zubeldía

Como foi o jogo 

Em um primeiro tempo pouco movimentado, a equipe argentina teve uma grande chance de abrir o placar aos 43, com José Florentín, que recebeu cruzamento na área e cabeceou para a defesa do goleiro Fábio.

Na segunda etapa, aos 20, Luciano Gómez recebeu passe na cobrança de escanteio curto e cruzou para a área. Alex Arce subiu para superar a defesa do Fluminense e abrir o placar para a equipe argentina. Na reta final da partida, aos 45, Kevin Serna tentou finalizar, a bola rebateu na defesa e sobrou para John Kennedy, que, da entrada da área, chutou de esquerda para empatar.

Próximos jogos

🔵⚪Rivadavia⚪🔵

⚔️ Jogo: Independiente Rivadavia x Unión de Santa Fé
🏆 Competição: Campeonato Argentino - Oitavas de final (Apertura)
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Bautista Gargantini, Mendoza (ARG)

🔴⚪🟢Fluminense🟢⚪🔴

⚔️ Jogo: Fluminense x Vitória
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Conteúdo Patrocinado