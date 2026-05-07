Fluminense empata com Rivadavia e mantém esperança na Libertadores

Nesta quarta-feira, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG). Com o ponto conquistado, a equipe argentina se tornou a primeira classificada às oitavas de final da competição.

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Situação do grupo

Com o resultado, o Fluminense vai a dois pontos e segue na lanterna do Grupo C, com um ponto a menos que o La Guaira, que é o terceiro, e três pontos atrás do vice Bolívar, com apenas dois jogos para disputar. O Rivadavia, por sua vez, lidera com 10 pontos e garantiu sua classificação às oitavas.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ RIVADAVIA 1 X 1 FLUMINENSE 🔴⚪🟢

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 4 (Grupo C)

🏟️ Local: Estádio Malvinas Argentinas, Mendoza (ARG)

📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Bottari e José Florentín (Rivadavia); Hércules, Lucho Acosta, Nonato e Guga (Fluminense)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Alex Arce, aos 20' do 2ºT (Rivadavia)

⚽ John Kennedy, aos 45' do 2ºT (Fluminense)

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)

VAR: Antonio García (URU)

🔵⚪ Rivadavia ⚪🔵

Bolcato; Bonifacio (Osella), Leonard Costa, Studer, Luciano Gómez (Elordi); Bottari, José Florentín, Matías Fernández (Bucca), Villa; Sartori (Ríos) e Arce (Villalba)

Técnico: Alfredo Berti

🔴⚪🟢 Fluminense 🟢⚪🔴

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Guilherme Arana; Hércules (John Kennedy), Nonato (Alisson), Lucho Acosta, Savarino (Soteldo); Canobbio (Serna) e Rodrigo Castillo

Técnico: Luis Zubeldía

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo pouco movimentado, a equipe argentina teve uma grande chance de abrir o placar aos 43, com José Florentín, que recebeu cruzamento na área e cabeceou para a defesa do goleiro Fábio.

Na segunda etapa, aos 20, Luciano Gómez recebeu passe na cobrança de escanteio curto e cruzou para a área. Alex Arce subiu para superar a defesa do Fluminense e abrir o placar para a equipe argentina. Na reta final da partida, aos 45, Kevin Serna tentou finalizar, a bola rebateu na defesa e sobrou para John Kennedy, que, da entrada da área, chutou de esquerda para empatar.

Próximos jogos

🔵⚪ Rivadavia ⚪🔵

⚔️ Jogo: Independiente Rivadavia x Unión de Santa Fé

🏆 Competição: Campeonato Argentino - Oitavas de final (Apertura)

📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Bautista Gargantini, Mendoza (ARG)

🔴⚪🟢 Fluminense 🟢⚪🔴

⚔️ Jogo: Fluminense x Vitória

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15

📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)