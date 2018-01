Fluminense busca classificação na Copinha contra o Tubarão-SC

O Fluminense venceu com autoridade na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior e volta a campo, neste sábado, contra o Tubarão-SC, às 16h em Marília. Com três pontos, os tricolores podem garantir classificação antecipada no grupo 8, em caso de vitória.

O técnico Marcelo Veiga se mostrou animado com a vitória na estreia, mas minimizou a busca pelo título da Copinha: “Foi uma boa vitória, conseguimos jogar e fazer os gols com sabedoria. É apenas o primeiro passo de muitos. Nosso principal objetivo é formar os jogadores, mas aqui no Fluminense vamos buscar sempre vencer, está no nosso DNA.”, afirmou o treinador.

Os cariocas podem ter a vida complicada, pois os catarinenses mostram bom futebol derrota na estreia para o Marília, por 4 a 3, e vão em busca de um bom resultado para seguir com chances de classificação.

Na preliminar, o dono da casa, Marília é outra equipe que pode conquistar a classificação antecipada se vencer o Mogi Mirim.

Confira todos os jogos deste sábado pela Copa São Paulo:

09h00 Capivariano x Velo Clube

09h00 Manthiaqueira x São Bento

11h00 River-PI x Botafogo

11h00 Botafogo-PB x Bahia

14h00 Votopuranguense x Rio Preto

14h00 José Bonifácio x Mirassol

14h00 Marília x Mogi Mirim

14h00 Comercial-SP x Juventude

14h00 Desportivo Brasil x Londrina

14h00 Primavera x Atibaia

14h00 Ituano x XV Piracicaba

14h00 Elosport x Comercial-MS

14h00 São Bernardo FC x São Caetano

14h00 Flamengo x Guarulhos

14h00 Nacional x Santo André

15h00 Penapolense x Linense

16h00 Fernandópolis x Guarani

16h00 Timon-PI x Atlético-PR

16h00 América-PE x Figueirense

16h00 Tupã x XV Jaú

16h00 Tubarão-SC x Fluminense

16h00 Rio Branco x Paraná

16h00 União-MT x Paysandu

16h00 Globo-RN x Vitória

16h00 Santa Cruz-AL x Vila Nova

16h00 Atlântico-BA x Coritiba

16h00 Rio Branco-AC x Ceará

16h00 Sete de Setembro-AL x Goiás

16h00 São Paulo-AP x ABC

17h00 Desportiva Paranaense x Náutico

17h00 Francana x Ponte Preta

17h00 Oeste x Ji Paraná-RO

18h00 Madureira x Criciuma

18h00 Lagarto-SE x Atlético-GO

19h00 Araxá-MG x Chapecoense

19h00 Botafogo-SP x Cruzeiro-DF

19h00 Aimoré-RS x Flamengo

21h00 Sergipe x São Paulo