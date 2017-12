Empresários de Scarpa asseguram que interesse partiu do Palmeiras

De acordo com a empresa que administra a carreira de Gustavo Scarpa, as tratativas entre o meia e o Palmeiras foram iniciadas por interesse do clube alviverde. Cícero Souza, gerente de futebol da agremiação paulistana, apresentou uma versão diferente na última terça-feira.

Em entrevista à ESPN Brasil, Souza explicou que o meia do Fluminense pediu para seu estafe fazer contato com o Palmeiras. A declaração do gerente de futebol motivou a OTB Sports, dos empresários Bruno Paiva e Marcelo Robalinho, a emitir uma nota oficial nesta quarta.

“Ao contrário do que afirmou o dirigente, a Sociedade Esportiva Palmeiras foi quem procurou a empresa, representante do meia Gustavo Scarpa, para expressar interesse em sua contratação”, diz o comunicado, contrariando a versão apresentada por Cícero Souza.

Um dos principais jogadores do Fluminense, Scarpa pode chegar ao Palestra Itália por empréstimo, em uma negociação que envolveria a ida de alguns atletas palmeirenses ao Rio de Janeiro – Roger Guedes, Erik e Matheus Sales estão entre os cotados.

“O atleta só deixará o Fluminense para um projeto grandioso e com oferta financeira condizente com o tamanho do meia, dono das melhores estatísticas entre os jogadores da posição no Brasil”, diz a nota da OTB Sports. A empresa reiterou ainda que, antes de tratar com o atleta, qualquer interessado deve conversar com o clube do Rio de Janeiro.

Em 2017, Alejandro Guerra, Hyoran, Michel Bastos, Moisés e Raphael Veiga foram as opções do elenco palmeirense para a meia. Após uma temporada discreta, Hyoran, Michel Bastos e Raphael Veiga podem acabar envolvidos em eventuais negociações.

Para 2018, o Palmeiras já acertou as chegadas do zagueiro Emerson Santos (Botafogo), do lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e do meia Lucas Lima (Santos), além do técnico Roger Machado. O clube deseja ainda contratar um goleiro e tem Weverton (Atlético-PR) na mira.

Veja o comunicado emitido pela OTB Sports na íntegra:

A OTB Sports nega contundentemente as declarações do sr. Cícero Souza à ESPN Brasil. Ao contrário do que afirmou o dirigente, a Sociedade Esportiva Palmeiras foi quem procurou a empresa, representante do meia Gustavo Scarpa, para expressar interesse em sua contratação.

Gustavo tem contrato vigente com o Fluminense e, o Palmeiras e todas as outras equipes que demonstraram interesse em sua contratação, devem manter conversações com seu atual clube antes de alinhar qualquer situação com o atleta.

O atleta só deixará o Fluminense para um projeto grandioso e com oferta financeira condizente com o tamanho do meia, dono das melhores estatísticas entre os jogadores da posição no Brasil.

Bruno Paiva

Marcelo Goldfarb