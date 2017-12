Diretor revela que Scarpa procurou o Palmeiras buscando acerto

Gustavo Scarpa quer jogar no Palmeiras. Nesta terça-feira, o gerente de futebol alviverde, Cícero Souza, afirmou que o meia do Fluminense procurou o Palestra para atuar na equipe paulista em 2018.

“Por enxergar no Palmeiras uma equipe que hoje é competitiva, tem o estádio cheio, tem uma vida financeira muito estável, tem o calendário com as principais competições do continente, ele (Scarpa) também pediu para fazer o contato conosco. Mas não é uma coisa que esteja iminente neste momento”, disse Cícero, à ESPN.

Scarpa interessa também aos rivais São Paulo e Corinthians. O Tricolor carioca procurou o Verdão interessado em receber atletas palmeirenses por empréstimo, mas os clubes ainda não se acertaram sobre os nomes a serem envolvidos no negócio.

Alejandro Guerra e Luan foram dois dos jogadores pedidos pelo técnico Abel Braga, mas o Palmeiras não aceitou liberar o zagueiro nem o venezuelano. Assim, Mateus Sales, Erik e Róger Guedes aparecem como opções para os cariocas. Vale lembrar que o volante, que estava emprestado para o Bahia, quase acertou com o Flu no início do ano, mas optou pela equipe do Nordeste.

O Palmeiras não tem pressa em fechar o negócio. Na visão da diretoria alviverde, o meio-campo não é um setor carente na equipe, especialmente após a contratação de Lucas Lima. Além do ex-santista, Moisés, Guerra, Raphael Veiga e Hyoran – os dois últimos podem ser emprestados – são opções na posição.

O meia agrada à diretoria do Verdão há tempos, tanto que esteve próximo de ser contratado no fim de 2016. Na época, o Flu não quis liberá-lo e renovou contrato com ele até 2020. Para 2018, o clube tricolor tem interesse em receber uma quantia financeira e alguns jogadores na negociação.

O Verdão já contratou o zagueiro Emerson Santos, o meia Lucas Lima e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e tem interesse no goleiro Weverton, do Atlético-PR, e no lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique.