Celso Barros deve romper oficialmente com Mário Bittencourt nos próximos dias

A crise política no Fluminense continua fervendo os bastidores do clube, porém, nos próximos dias deve acontecer um dos capítulos mais aguardados por quem tem acompanhado de perto a situação. O vice-presidente geral Celso Barros deve romper publicamente com o presidente Mário Bittencourt. Os dois estão afastados desde o dia 2 de novembro, após o empate sem gols contra o Vasco.

Mário ficou irritado com o fato de Celso Barros ter admitido publicamente a defesa da demissão do técnico Marcão, se dizendo desrespeitado pelo vice-presidente. O ex-mandatário da Unimed, por sua vez, vem reclamando de não ter autonomia no departamento de futebol, o que seria o seu pedido para apoiar Mário, inclusive com a concordância do atual presidente.

A partir daí a guerra fria é clara. Mário deixou de oferecer uma cota de ingressos a Celso Barros, que teve o seu acesso ao vestiário restringido a pedido do elenco. O clima piorou depois que o presidente soube que Celso estaria sondando treinadores para o próximo ano.

Nos próximos dias, Celso Barros, que já tem se reunido com conselheiros insatisfeitos com a gestão de Mário, deve anunciar o seu desligamento do clube.

Dentro de campo o elenco segue trabalhando de olho no duelo da próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem 35 pontos e aparece na zona de rebaixamento, em situação delicada.

Para este compromisso, Marcão terá o retorno do lateral-esquerdo Caio Henrique, desfalque nos últimos confrontos por estar servindo à Seleção Olímpica. Ele vai ocupar a vaga de Orinhos, que provavelmente não poderá mais jogar nesta temporada por conta de uma lesão na coxa esquerda.