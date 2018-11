Verdão se aproxima do título, mas flamenguistas não jogam a toalha

O Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0 no Maracanã e ainda sonha com a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Agora, para isso, precisa vencer o Cruzeiro em Minas Gerais e o Atlético-PR no Rio de Janeiro, além de torcer para o Palmeiras não fazer mais do que um ponto em seus dois duelos finais. O Verdão visita o Vasco e recebe o Vitória na rodada final. Apesar dessa situação, os atletas rubro-negros se negam a jogar a toalha, mantendo a esperança de levantar a taça.

“Independentemente do que acontecer nos jogos do Palmeiras temos que fazer a nossa parte. Precisamos buscar os triunfos e depois vamos ver o que pode acontecer. Tropeçar ou não no caso do Palmeiras não é algo que podemo mudar. Temos que ganhar nossos jogos”, disse o meia Everton Ribeiro.

Autor do segundo gol contra os gremistas, o meia Diego adotou a mesma linha de raciocínio.

“Fico feliz de ter ajudado o time no momento mais importante da temporada para a gente, que é o atual. Não podemos pensar no Palmeiras. Temos que acreditar e fazer a nossa parte em campo”, disse o apoiador.

O elenco do Flamengo volta a trabalhar nesta quinta-feira à tarde. Para o jogo com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, o técnico Dorival Júnior terá o retorno do volante Lucas Paquetá, que cumpriu suspensão diante do Grêmio.