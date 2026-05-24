Varela lamenta expulsão e diz que derrota do Flamengo não condiz com o jogo

O lateral direito Guillermo Varela lamentou a derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras, neste sábado, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o uruguaio destacou que o Rubro-Negro fazia um bom jogo até a expulsão de Carrascal, ainda no primeiro tempo, e afirmou que atuar com um jogador a menos dificultou a reação da equipe.

“O resultado… eu acho que não condiz com o jogo. 11 contra 11, nós começamos muito bem. Eles não conseguiram sair da metade do campo deles”, disse o lateral na saída do gramado ao Sportv.

O Flamengo iniciou a partida pressionando o Palmeiras e criou boas oportunidades nos primeiros minutos, principalmente com Samuel Lino e Paquetá. No entanto, aos 20 minutos da etapa inicial, Carrascal foi expulso após atingir Murilo com o pé alto em disputa de bola, mudando completamente o cenário do confronto.

Para Varela, a inferioridade numérica foi determinante para o crescimento do Palmeiras no jogo.

“Infelizmente, terminamos com dez jogadores. Aí é difícil. Logicamente, eles têm um bom time. Fizeram um gol que a gente podia ter resolvido até melhor. Depois, ir atrás do resultado com um jogador a menos é ainda mais difícil. Nós, a toda hora, tentamos jogar”, completou Varela.

Mesmo em desvantagem, o Flamengo ainda tentou pressionar em alguns momentos da partida, principalmente no início do segundo tempo. Porém, o Palmeiras aproveitou os espaços e construiu a vitória com gols de Flaco López, Allan e Paulinho.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 38 pontos e abriu sete de vantagem justamente sobre o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro com 31. O Rubro-Negro agora volta suas atenções para a Copa Libertadores.

A equipe comandada por Leonardo Jardim enfrenta o Cusco-PER na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.