Sem Arrascaeta e Gabigol, Flamengo encara o Bangu na estreia

Considerado favorito para o título, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca neste domingo, contra o Bangu, no Maracanã. No entanto, para esta partida, os rubro-negros ainda não poderão ver em campo os recém-chegados Arrascaeta e Gabigol, que não foram regularizados.

O Flamengo vai a campo com a responsabilidade de ter o elenco mais forte do Estadual. Só que os rubro-negros vão ter a pressão pelo conquista da taça, principalmente pela falta de títulos na temporada passada.

“Vestir a camisa do Flamengo já é pressão. Seja no aeroporto, nas férias e até no condomínio. O Flamengo é isso aqui e quem vem sabe da responsabilidade que tem. Quem joga aqui tem que pensar em ser campeão. Vamos subir um degrau de cada vez e tem muito chão pela frente. Isso já começa no domingo”, disse o zagueiro Rhodolfo.

O defensor falou sobre o estilo de trabalho de Abel Braga e revelou o que o Flamengo busca neste momento. “Cada treinador tem um estilo diferente. Trabalhamos pouco com o Abel, mas ele é um cara que conversa muito com o time. Ele espera um time mais junto. Nós temos muita qualidade desde o goleiro até ao atacante. A ideia é ficar com a bola e ter um time para frente”, declarou.

Em relação ao time, Abel Braga não revelou a escalação completa, mas adiantou que Rodrigo Caio vai estrear oficialmente. A ideia do treinador é dividir as equipes para atuarem apenas uma vez por semana nas primeiras rodadas.

Do outro lado, o Bangu manteve alguns jogadores que disputaram o último Estadual. O destaque são os atacantes Anderson Lessa e Felipe Adão, que vão tentar surpreender os rubro-negros no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X BANGU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 20 de janeiro de 2019, domingo

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Luiz Claudio Regazoone e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

FLAMENGO: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego e Éverton Ribeiro; Vitinho e Uribe

Técnico: Abel Braga

BANGU: Célio Gabriel, Dieyson, Michel, Anderson Penna e Joao Lucas; Serginho, Marcos Júnior, Tchô e Léo Lisboa; Anderson Lessa e Felipe Adão

Técnico: Alfredo Sampaio