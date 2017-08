Segundo rádio colombiana, Rueda está perto de fechar com o Flamengo

Após a demissão do técnico Zé Ricardo, que sucedeu a derrota para o Vitória por 2 a 0 no último domingo, o Flamengo já está à procura de um novo treinador. Roger Machado, que recentemente deixou o Atlético-MG, era o favorito para assumir o posto, porém, segundo a rádio colombiana Caracol, Reinaldo Rueda está próximo de ser anunciado pelo Rubro-Negro.

Conforme foi publicado na emissora colombiana, Rueda, que, inclusive, negou uma proposta do Corinthians no ano passado por conta de uma cirurgia nas costas, estaria inclinado a aceitar a oferta do Flamengo. Ainda segundo informações da Rádio Caracol, faltariam apenas detalhes para selar a vinda do treinador ao Brasil.

Após a demissão de Zé Ricardo, centenas de torcedores rubro-negros encheram as redes sociais do treinador colombiano de comentários pedindo para que ele viesse ao Brasil treinar o Flamengo.

Rueda foi campeão da Libertadores com o Atlético Nacional no ano passado. A boa campanha do time de Medellín chamou a atenção de outros grandes clubes sul-americanos, como o Flamengo, que decidiu trazer o atacante Berrío para fazer parte do elenco comandado por Zé Ricardo.

Além da proposta financeira extremamente favorável, Rueda também teria uma cláusula em seu contrato com o Flamengo que facilitaria sua saída do clube em caso de uma oportunidade para dirigir a seleção colombiana. Além de Berrío, o ex-comandante do Atlético Nacional também encontraria um outro compatriota: Gustavo Cuéllar, que vinha sendo reserva com o ex-técnico flamenguista.