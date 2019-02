Prefeitura interdita Ninho do Urubu; Promotora revela novas irregularidades

Em entrevista coletiva na sede do Ministério Público, a promotora de Justiça Ana Cristina Huth Macedo revelou que a Prefeitura interditou o Ninho do Urubu. Segundo a promotora, em nova vistoria foram detectadas mais irregularidades no local.

“Nessa reunião prévia, a prefeitura disse que o CT está interditado. Bem como os bombeiros disseram, diante das irregularidades apontadas. No mais, o que podemos dizer é que esses novos laudos que foram elaborados a partir das fiscalizações realizadas na terça-feira foram encaminhados para a Secretaria de Urbanismo, que provavelmente adotará alguma providência. Segundo o que a prefeitura informou aqui, o CT está interditado. Enquanto essas irregularidades não forem sanadas, enquanto não atender essas demandas, o CT não pode funcionar”, disse.

O vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, compareceu á reunião e foi o primeiro dirigente rubro-negro a responder perguntas sobre a tragédia.

“A reunião aqui foi excelente. Algumas medidas foram solicitadas. O Flamengo está voltando todo seu empenho nessas questões administrativas. E a gente entende que em um curto prazo tudo estará resolvido. Quero esclarecer antes de mais nada que eu sou vice-presidente jurídico do Flamengo há 30 dias antes desse lamentável acidente. Estamos tomando conhecimento de um ato administrativo, vai sentar para deliberar o que fazer ou não”, disse.

“A alçada de deliberação desses assuntos é o conselho diretor, formado por 16 vice-presidentes e o presidente, isso vai acontecer na segunda-feira. Eu não posso falar da gestão passada, mas posso garantir que o Flamengo tem interesse em atender sempre qualquer requisição das autoridades. A gente está tomando conhecimento principal dessa questão agora, acho que não seria justo exigir dessa gestão já a deliberação imediata de todas as questões”, completou.

No entanto, com a sequência de perguntas sobre o assunto, Dunshee se irritou e deixou a entrevista. O Flamengo afirmou que ainda não notificado da interdição. Tanto que nesta sexta-feira, o elenco profissional treinou normalmente no CT.