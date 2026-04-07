Sem Jorginho, Flamengo divulga relacionados para estreia na Libertadores

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cusco, marcada às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira. O jogo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores e será disputado no Estádio Inca Garcilaso de la Veja, na altitude peruana.

Confira os relacionados do Mengão, o atual campeão, para a estreia na Libertadores no 🇵🇪! #Relacionados #CUSxFLA pic.twitter.com/ardRgdtzn6 — Flamengo (@Flamengo) April 7, 2026

Desfalques

A maior baixa do Flamengo é o meio-campista Jorginho. O ítalo-brasileiro sentiu dores após a vitória sobre o Santos, passou por exames de imagem e teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda constatada.

Esse será o primeiro jogo que Jorginho irá perder desde a chegada de Leonardo Jardim. O meio-campista vinha atuando em quase todos os minutos possíveis, exceto nas partidas contra Remo e Botafogo, em que foi substituído.

Além dele, Érick Pulgar (lesão no ombro direito), Everton Cebolinha (fratura na costela), Alex Santos (lesão muscular na posterior da coxa direita) e Saúl (recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdo) não vão enfrentar o Cusco.

Fora os quatro atletas, o Flamengo vai para o Peru com força total à disposição. Assim, é esperado que Leonardo Jardim escale: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz, Paquetá e De Arrascaeta; Carrascal (Lino) e Pedro.

Confira os relacionados do Flamengo:

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

Laterais: Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela e Vitão;

Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira;

Meio-campistas: De Arrascaeta, De La Cruz, Evertton Araújo, Guilherme, Lucas Paquetá e Luiz Felipe;

Atacantes: Bruno Henrique, Carrascal, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp