Por tempo indeterminado, Fla suspende atividades nas categorias de base

O Flamengo decidiu neste domingo suspender todas as atividades de suas categorias de base por tempo indeterminado. A medida da direção vem dois dias depois do incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez jovens e feriu, de maneira grave, mais três.

Antes da tragédia, as atividades retornaram no dia 4 de fevereiro. Apenas a equipe sub20 do Rubro-Negro se reapresentaria no dia 18, após a disputa da Copa São Paulo em janeiro. A diretoria não viu clima para continuar os trabalhos nas categorias de base e liberou os atletas para encararem o luto junto de suas famílias.

Os 13 atletas que estavam no contêiner e conseguiram sair ilesos tiveram o custo de suas passagens pagos pelo próprio clube. Além disso, o Flamengo disponibilizou psicólogos para cada um dos atletas, até que estivessem acompanhados de seus pais.

O clube aguarda um posicionamento da Ferj para saber se terá alterações em suas partidas. A previsão do início das competições de base é para março, com a disputa da Taça Guanabara em todas as categorias. Além do estadual, no mesmo mês, o time sub20 terá a Copa do Brasil pela frente.