Paolo Guerrero volta a treinar com o elenco do Flamengo

Suspenso após ser pego no exame antidoping, o atacante Paolo Guerrero voltou aos treinos com o elenco do Flamengo nesta terça-feira, no Ninho do Urubu. O jogador se valeu da diminuição de sua punição, que termina em 45 dias.

Guerrero começou a treinar à parte, mas depois se juntou ao grupo para realizar trabalho específico de finalizações. A tendência é a de que o peruano passe por uma espécie de pré-temporada até poder estar apto para voltar aos gramados.

Caso a pena de Guerrero não sofra alteração, o jogador poderá voltar a vestir a camisa rubro-negra no dia 6 de maio, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o peruano pode reforçar os rubro-negros nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Libertadores, contra Emelec-EQU e River Plate-ARG.

Sem Guerrero, o elenco do Flamengo segue focado na semifinal da Taça Rio, nesta quinta-feira, contra o Fluminense, no Nilton Santos. O pensamento dos rubro-negros é conquistar o segundo turno do Campeonato Carioca para se garantirem na decisão do Estadual, já que levaram o título da Taça Guanabara.