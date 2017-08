Nos pênaltis, Flamengo é eliminado pelo Paraná na Primeira Liga

O sonho de conquistar a Primeira Liga continua distante para o Flamengo. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, o time rubro-negro foi eliminado pelo Paraná na disputa de pênaltis. No tempo normal, o jogo acabou empatado por 1 a 1, gols de Éverton Ribeiro, de pênalti, para a equipe rubro-negra, enquanto Renatinho anotou para a equipe de Curitiba. O jogo foi para a decisão por pênaltis e o Paraná venceu por 6 a 4. Vinícius Júnior e Lucas Paquetá desperdiçaram suas cobranças. Agora, o Paraná vai encarar o Atlético-MG na semifinal da competição.

Escalado com uma equipe alternativa, o Flamengo foi melhor durante a maior parte do jogo, mas não soube transformar em gols as oportunidades surgidas durante a partida. O time paranista jogou com inteligência e conseguiu seu maior objetivo que era não ser derrotado no tempo normal para arriscar a sorte nas penalidades. E acabou se dando muito bem.

Primeiro tempo

Escalado com uma equipe alternativa, o Flamengo partiu para o ataque desde o primeiro minuto. Apoiado pela torcida capixaba, a equipe comandada por Reinaldo Rueda criou o primeiro momento de perigo aos três minutos quando o volante Márcio Araújo se livrou de dois marcadores e bateu forte, mas a bola saiu.

Aos oito minutos, Vinicius Júnior investiu pela esquerda e cruzou para Felipe Vizeu, mas o centro avante escorregou e não conseguiu aproveitar o lançamento. O domínio da equipe carioca era total. Aos dez minutos, Geuvânio acertou o alvo, mas o goleiro Richard fez boa defesa.

Logo aos 12 minutos, o técnico Lisca foi obrigado a gastar uma substituição. O atacante Minho sofreu entorse no joelho esquerdo, pediu para sair e foi substituído por Vinicius Kiss.

O Flamengo era bem melhor e quase marcou aos 16, quando Vinicius Júnior lançou Felipe Vizeu que chegou a driblar o goleiro Richard, mas perdeu o ângulo e deu tempo para que o goleiro do Paraná se recuperasse.

O time de Curitiba encontrava grande dificuldade para trocar passes no campo de ataque e se limitava a tentar bloquear as investidas da equipe da Gávea. O Flamengo seguia pressionando em busca do primeiro gol e atacava muito pela esquerda, onde Vinicius Júnior e Klebinho se entendiam bem e levava perigo constante à defesa paranaense.

Aos 28 minutos, o lateral Cristovam arriscou, de longe, mas a bola não levou perigo para o gol defendido por Alex Muralha.

O Flamengo quase marcou aos 40 minutos quando Éverton Ribeiro cruzou, Cristovam tentou cortar e quase colocou dentro do gol paranaense, mas a bola saiu, dando susto no goleiro Richard.

Aos 48 minutos, no último lance importante da etapa inicial, Vinicius Júnior foi derrubado na entrada da área. Éverton Ribeiro bateu para fora.

Segundo tempo

O Flamengo começou o segundo tempo com a mesma disposição ofensiva da fase inicial. Logo aos dois minutos, Vinicius Júnior enfiou para Éverton Ribeiro, mas o goleiro Richard se antecipou e fez a defesa.

Aos cinco minutos, o Paraná criou a sua primeira grande chance para marcar. Após cobrança de falta. Iago Maidana sobre mais do que a zaga rubro-negra e cabeceia forte, mas a bola se choca com o travessão. Logo depois, com dores no joelho esquerdo, Felipe Vizeu foi substituído por Lucas Paquetá.

O time paranaense voltou um pouco mais agressivo e tornou o jogo mais equilibrado. Aos 14 minutos, foi a vez de Gabriel Dias se livrar da marcação e cruzar, mas Rômulo impediu que a bola chegasse aos atacantes.

Aos 18 minutos, o Flamengo marcou o primeiro gol. Após cruzamento na área, Geuvânio cabeceou e a bola bateu em Igor. O árbitro alegou que a bola tocou no braço do jogador paranaense e marcou pênalti. Éverton Ribeiro bateu para colocar o rubro-negro na frente.

A vantagem não durou muito tempo. Renatinho bateu falta, da intermediária, e conseguiu colocar a bola nas redes de Alex Muralha que pulou atrasado. Foi o primeiro gol sofrido pelo Flamengo depois que Reinaldo Rueda assumiu a direção técnica.

O time carioca quase desempatou aos 25 com um chute forte de Geuvânio. Logo depois, o técnico Reinaldo Rueda colocou o meia argentino Conca na vaga de Geuvânio, substituição saudada com entusiasmo pela torcida capixaba.

Aos 39 minutos, o Flamengo perdeu boa chance de desempatar. O goleiro Richard fez duas ótimas defesas em chutes de Romulo e Vinicius Júnior. O Paraná mostrava claramente que estava interessado em levar a decisão para a disputa de pênaltis, enquanto o time carioca tentava decidir o jogo no tempo normal. Aos 46 minutos, o goleiro Richard evitou o gol do time carioca ao defender chute de Vinicius Júnior.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 (4) X (5) 1 PARANÁ CLUBE

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Data: 30 de agosto de 2017 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Público: 9.834 pagantes

Árbitro: Renato Cardoso da Conceição (MG)

Assistentes: Magno Arantes Lima (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Cartão Amarelo: Iago Maidana, Igor(Pr)

GOLS:

FLAMENGO: Éverton Ribeiro, aos 18 minutos do segundo tempo

PARANÁ: Renatinho, aos 20 minutos do segundo tempo

PÊNALTIS

FLAMENGO: Rafael Vaz, Gabriel, Conca e Éverton Ribeiro marcaram; Vinicius Júnior e Lucas Paquetá perderam

PARANÁ: Renatinho, Leandro Vilela, Eduardo Brock, Alemão e Vítor Feijão marcaram; Murilo Rangel perdeu

FLAMENGO: Muralha, Gabriel, Léo Duarte(Thuler), Rafael Vaz e Klebinho; Rômulo, Márcio Araújo e Éverton Ribeiro; Geuvânio(Conca), Vinicius Júnior e Felipe Vizeu(Lucas Paquetá)

Técnico: Reinaldo Rueda

PARANÁ: Richard, Cristovam, Eduardo Brock, Maidana e Igor; Gabriel Dias, Leandro Vilela e Renatinho; Minho(Vinicius Kiss)(Vitor Feijão), Robson(Murilo Rangel) e Alemão

Técnico: Lisca