Médico do Flamengo explica problema de Abel Braga

Após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense pela semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, o técnico Abel Braga se sentiu mal e foi hospitalizado. Nesta quinta-feira, o médico do clube Márcio Tannure falou com a imprensa e esclareceu o que o comandante rubro-negro teve e qual será o seu período de recuperação.

“A gente está aqui para passar comunicado oficial a respeito do Abel Braga. Ontem (quarta-feira), no jogo teve um mal-estar e foi atendido pelos médicos do clube. A equipe médica do Maracanã também fez um primeiro atendimento. Em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Pró-Cardíaco. O médico pessoal dele também foi contactado e foram feitos exames complementares”, esclareceu.

“Ele chegou com um quadro de arritmia, fez hoje (quinta-feira) uma cardioversão para reverter isso aí e está estável, com ritmo cardíaco normal. Para resolver esse problema de maneira definitiva, foi conversado com ele, com a família, e foi decidido fazer uma ablação amanhã (sexta-feira) à tarde, que é um tratamento definitivo para esse tipo de patologia. Ele já tinha tido isso em 2015, se não me engano, e vem acompanhando desde então. Chegou o momento de tratar, uma vez que faça a ablação é vida normal, não vai impedir nada da prática da atividade como treinador”, completou.

Abel braga ficará internado até o domingo e não vai comandar o Flamengo na final da Taça Rio. Para a partida da próxima quarta-feira, contra o Peñarol-URU, pela Libertadores, dificilmente o treinador estará na beira de campo. Leomir ou Fábio Moreno vai substituir o comandante neste período.