Léo Pereira celebra classificação do Flamengo e convocação à Copa do Mundo

Após a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Estudiantes, nesta quarta-feira, no Maracanã, o zagueiro Léo Pereira, convocado para a Copa do Mundo, comemorou a classificação rubro-negra às oitavas de final da Libertadores e destacou o momento especial vivido na carreira.

"Atmosfera incrível"

“Feliz demais, atmosfera incrível, é sempre bom jogar Libertadores no Maracanã e a gente sabe como é especial. Até para conversar dentro de campo, até para a entrevista depois é meio complicado, com o barulho da torcida. Mas é especial, eu venho tendo o melhor momento da minha carreira. Sou grato aos meus companheiros e ao clube por me dar total suporte”, afirmou.

O defensor também valorizou o resultado diante do Estudiantes e destacou a importância de terminar a fase de grupos na liderança da chave.

“Sabíamos que era uma guerra hoje e que era fundamental a vitória. Ficar em primeiro lugar nos dá uma certa vantagem depois no mata-mata, decidir em casa. Foi importante, a gente fica muito feliz pelos três pontos. Agora é descansar, não temos nem tempo pra comemorar. Temos outra final no sábado (contra o Palmeiras)”, completou.

Situação e próximo jogo

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 10 pontos e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

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Próximo jogo

Flamengo

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 17

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)