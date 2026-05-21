Flamengo bate Estudiantes com gol de Pedro e garante ida às oitavas

Na noite desta quarta-feira, o Flamengo venceu o Estudiantes de La Plata por 1 a 0, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

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Situação do grupo

Com a vitória, o Rubro-Negro foi a 10 pontos e, na liderança do Grupo A, garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores. O Flamengo ainda aguarda julgamento do jogo cancelado contra o Independiente Medellín, que pode conceder mais três pontos ao clube brasileiro, por W.O. Já o Estudiantes é o segundo colocado, com seis pontos, mas pode ser passado caso o Medellín vença o Cusco em jogo também nesta quarta.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫ FLAMENGO 1 X 0 ESTUDIANTES 🔴⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 5 (Grupo A)

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Evertton Araújo e Luiz Araújo (Flamengo); Piovi, Meza, Tomás Palácios, Tiago Palácios e Gonzálexz Pírez (Estudiantes)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Pedro, aos 20' do 2ºT (Flamengo)

Arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Marin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Leodan González (URU)

🔴⚫ Flamengo ⚫🔴

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá), Jorginho, Carrascal (Wallace Yan); Luiz Araújo (Samuel Lino), Pedro (Varela) e Bruno Henrique (De La Cruz)

Técnico: Leonardo Jardim

🔴⚪ Estudiantes ⚪🔴

Muslera; Meza, Santiago Núñez, González Pírez, Tomás Palacios; Amondarain (Gaich), Piovi (Gabriel Neves), Alexis Castro (Facundo Farías), Tiago Palacios (Fabrício Pérez); Aguirre (Cetré) e Carillo

Técnico: Alexander Medina

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo muito disputado, aos 34 Bruno Henrique foi empurrado por Eric Meza e o Flamengo teve um pênalti marcado a seu favor, mas, após análise do VAR, o árbitro entendeu que a falta foi fora da área.

Na segunda etapa, aos 20, o goleiro Muslera falhou em cortar na área do time argentino e a Bola sobrou com Pedro, que limpou a marcação de Meza e bateu para abrir o placar a favor do Rubro-Negro.

Próximos jogos

🔴⚫ Flamengo ⚫🔴

⚔️ Jogo: Flamengo x Palmeiras

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 17

📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🔴⚪ Estudiantes ⚪🔴

⚔️ Jogo: Estudiantes x Independiente Medellín

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 6 (Grupo A)

📅 Data: 26 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)